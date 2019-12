Olejki CBG - dopłacamy, czy przepłacamy?

Pierwszym, co rzuca się w oczy, jest różnica w cenie. Naturalnie olejki CBD są produktem tańszym - łatwiej je pozyskać z roślin, a więc odbija się to na cenie. Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku, że jest to produkt gorszy lub działający słabiej. Oba te związki mają odmienne właściwości. I to właśnie ich potencjalnym działaniem, a nie ceną, powinniśmy się kierować kupując olejki CBG lub olejki CBD.

Jaki sekret kryją w sobie olejki CBG?

Kannabinonid zawarty w olejkach CBG działa uspokajająco, przeciwbakteryjnie, pobudza nawet wzrost kości. Wykazuje także właściwości przeciwnowotworowe. Podobnie jak CBD, nie wykazuje działania psychoaktywnego.

Na to warto zwrócić uwagę przy zakupie

Zarówno olejki CBG, jak i CBD, występują w różnych stężeniach. Począwszy od 3%, poprzez popularne 5- i 10-procentowe, aż po olejki o stężeniu 20%. Warto zwrócić na uwagę na ten parametr, ponieważ on również ma swoje odbicie w cenie. Przekonasz się o tym przeglądając asortyment w naszym sklepie.